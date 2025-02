Піковий онлайн у Steam перевищив 22 тисячі гравців.

Спін-офф Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii за перші вихідні після релізу сягнув пікового онлайну в Steam у понад 22 тисячі осіб. Це другий найкращий показник для франшизи, який поступається лише Infinite Wealth, де на піку було 46 тисяч гравців.

У Pirate Yakuza in Hawaii гравці вирушають у подорож разом із Горо Мадзімою, якого викинуло на берег віддаленого острова в Тихому океані, і він втратив пам'ять. Тепер якудза змушений зібрати власну піратську команду, щоб згадати, хто він.

Для порівняння, інші нещодавні релізи серії - Ishin! і The Man Who Erased His Name - набирали значно менше: 8,4 тисячі та 13,7 тисячі гравців відповідно.

Реліз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii відбувся 20 лютого. Гра доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також і на минулому поколінні, Playstation 4 і Xbox One.

Раніше ми розповідали, що онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 пробив позначку в 230 тисяч гравців у перші вихідні після релізу, що допомогло сиквелу увійти в топ-50 найпопулярніших ігор Steam за всю історію.

