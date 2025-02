Гра також одразу вийде на Steam Deck.

Розробники Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii з Ryu Ga Gotoku Studio поділилися системними вимогами спін-оффу.

Гра вийде, зокрема, і на минулому поколінні консолей, тому вимоги у проєкту не космічні. Для мінімальних налаштувань знадобиться GTX 1650 з 4 ГБ відеопам'яті, коли для високих вистачить і звичайної RTX 2060.

Мінімальні вимоги (1080p, 30 fps, мінімальні налаштування, FSR 1.0)

ОС: Windows 10 (64-бітна)

Процесор: Intel Core i5-3470 або AMD Ryzen 3 1200 або AMD Ryzen 3 1200

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 ГБ) або AMD Radeon RX 560 (4 ГБ) або Intel Arc A380 (6 ГБ)

Місце на диску: 56 ГБ

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 fps, високі налаштування)

ОС: Windows 10 (64-бітна)

Процесор: Intel Core i7-4790 або AMD Ryzen 5 1600

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) або AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) або Intel Arc A750 (8 ГБ)

Місце на диску: 56 ГБ (рекомендується SSD)

Реліз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii заплановано на 21 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One і Steam Deck.

Відео дня

Раніше стало відомо, що Capcom знизила системні вимоги своєї Monster Hunter Wilds.

Вас також можуть зацікавити новини: