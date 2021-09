Розробники також розкрили подробиці багатокористувацького режиму The Last of Us Part II та анонсували реліз саундтреку у виконанні акторів озвучення гри

Сьогодні, 26 вересня, в "День The Last of Us" (в цю дату в світі гри стався спалах епідемії) розробники зі студії Naughty Dog показали перший кадр з майбутнього серіалу за мотивами постапокаліптичного екшену.

Крім того, студія розкрила подробиці мультиплеєра The Last of Us Part II. За словами розробників, у них амбітні плани, для реалізації яких потрібно більше часу. Про проект розкажуть докладніше тоді, коли він буде готовий. А зараз команда розширює штат і займається пошуком нових співробітників для мультиплеєра сиквела.

Також в Naughty Dog анонсували випуск фігурки Джоела і платівки The Last of Us Part II: Covers and Rarities з піснями із сиквела у виконанні Троя Бейкера, який зіграв Джоела та Ешлі Джонсон (Еллі). Альбом також буде доступний й на стрімінгових сервісах.

Серіал The Last of Us – сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

Ролі Джоела та Еллі виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному серіалі від HBO – "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону серіалу $200 мільйонів.

Автор: Сергій Коршунов