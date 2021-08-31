Зйомки пілотного епізоду серіалу за мотивами постапокаліптичного екшену The Last of Us закінчилися.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив режисер Кантемір Балагов.
"Моя робота тут закінчена. Я вдячний за надану можливість. Це був відмінний досвід зі злетами та падіннями", – написав режисер.
Зйомки першого епізоду екранізації проходили в Канаді, в містах Форт Маклауд та Калгарі. В останньому зніматимуть й наступні 9 серій, але вже інші режисери. Над серіалом попрацюють як мінімум ще чотири постановники, серед них Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч.
Виробництво першого сезону триватиме до 8 червня 2022 року.
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Серіал The Last of Us – актори і сюжет
- Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на початку пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.
- Ролі Джоела та Еллі виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному серіалі від HBO – "Грі Престолів".
- Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр провінції Альберта (Канада) Джейсон Кенні розповів, що канал HBO планує витрачати на зйомки серіалу The Last of Us по $200 мільйонів на рік.