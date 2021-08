Виробництво усього першого сезону екранізації канал HBO планує завершити до червня 2022 року.

Зйомки пілотного епізоду серіалу за мотивами постапокаліптичного екшену The Last of Us закінчилися.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив режисер Кантемір Балагов.

"Моя робота тут закінчена. Я вдячний за надану можливість. Це був відмінний досвід зі злетами та падіннями", – написав режисер.

Зйомки першого епізоду екранізації проходили в Канаді, в містах Форт Маклауд та Калгарі. В останньому зніматимуть й наступні 9 серій, але вже інші режисери. Над серіалом попрацюють як мінімум ще чотири постановники, серед них Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч.

Виробництво першого сезону триватиме до 8 червня 2022 року.

Серіал The Last of Us – актори і сюжет

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на початку пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

Ролі Джоела та Еллі виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному серіалі від HBO – "Грі Престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр провінції Альберта (Канада) Джейсон Кенні розповів, що канал HBO планує витрачати на зйомки серіалу The Last of Us по $200 мільйонів на рік.

Автор: Сергій Коршунов