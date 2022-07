Гра недовго буде тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5.

Нещодавно анонсований ремейк The Last of Us недовго пробуде тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5. Один з розробників гри пообіцяв, що вона з'явиться на персональних комп'ютерах "трохи пізніше" після релізу на PS5. Таке формулювання натякає на вихід у листопаді-грудні 2022 року.

Відповідна інформація надійшла від старшого художника з текстур оточення Джонатана Бенайноуса з Naughty Dog. Він поділився на особистому акаунті в Twitter посиланням на недавню демонстрацію ремейка The Last of Us. Користувач під псевдонімом Charble675 в коментарі під публікацією заявив, що щасливий бачити TLoU на ПК з оновленою графікою і геймплеєм.

На це Бенайноус відповів: "Радий чути, що ви в захваті! Версія для ПК вийде трохи пізніше, але дуже скоро після релізу на PS5".

Зазвичай таке формулювання означає запуск через два або три місяці. І раз The Last of Us Part I 2 вересня з'явиться на PlayStation 5, то на ПК вона повинна заглянути на початку листопада або грудня.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю перероблять з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізують анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU буде підтримувати особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишаться без змін, проте з грою буде поставлятися поліпшене доповнення Left Behind.

