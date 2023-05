Naughty Dog змогла передати сенс важливої сцени навіть через малопомітний підтекст.

The Last of Us Part II справедливо вважається однією з найбільш продуманих і відполірованих ігор. Це стосується і дрібних деталей, яких в проєкті дуже багато. Фанати досі знаходять неочевидні взаємодії з оточенням або унікальні анімації для конкретних ситуацій. А нещодавно один з користувачів виявив деталь, що демонструє сюжетну глибину екшену. Студія Naughty Dog за допомогою прихованого підтексту підкреслила важливість однієї зі сцен і передала емоції персонажа. Однак слід знати, що далі в матеріалі йдуть спойлери.

Після вбивства Джоела за сюжетом показується сцена з Еллі на його могилі. Дівчина знаходиться в депресії через втрату найближчої людини. Головний герой першої частини встиг стати для неї батьком, і бачити його загибель власним очима було нестерпно боляче. А ще Еллі не встигла сказати Джоелу, що пробачила його за вчинок в лікарні з фіналу The Last оf Us.

Всі ці емоції дівчини розробники висловили через одну маленьку деталь — блакитні гортензії. Невеликий букет згаданих квітів дівчина поставила у вазу на могилі Джоела. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Hrvycc вирішив дізнатися, що символізують блакитні гортензії. І як з'ясувалося, вони передають жаль, вибачення і прощення.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

