Отримати PC Building Simulator можна з 7 по 14 жовтня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача ігор. В період з 7 по 14 жовтня всі бажаючі можуть отримати симулятор збирання комп'ютера – PC Building Simulator.

Забрати гру можна на сторінці акції.

Трейлер PC Building Simulator

У грі користувач повинен навчитися діагностиці, ремонту та збірці комп'ютерів, щоб врешті створити власний бізнес. Завдяки симуляції апаратного та програмного забезпечення можна зібрати ПК своєї мрії з реальних ліцензійних комплектуючих.

PC Building Simulator на агрегаторі Metacritic отримав 7,4 бала від користувачів, а також 94% позитивних відгуків в Steam.

Через тиждень в EGS будуть віддавати безкоштовно зомбі-екшен Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, а також набір Epic для шутера Paladins.

Нагадаємо, раніше в Epic Games Store віддавали безкоштовно стратегію Europa Universalis IV, першу частину симулятора втечі з в'язниці The Escapists, знамениту GTA V, пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence, залізничний симулятор Train Sim World та інші ігри.

Автор: Сергій Коршунов