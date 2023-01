Роль протагоніста в проекті дістанеться Сайласу.

Студія Riot Games і її видавничий підрозділ Riot Forge продовжують створювати одиночні ігри у всесвіті League of Legends. Нещодавно в Мережу витекла інформація про ще неанонсований проект про Сайласа — бойового мага і одного з чемпіонів згаданої МОВА.

Відомості надійшли від рейтингового агентства Південної Кореї. У минулому на сайті відомства неодноразово знаходили дані про секретні ігри та порти. Наприклад, на сторінках порталу відшукали інформацію про таємничу Silent Hill: The Short Message, про яку раніше згадували інсайдери.

На інформацію про нову гру у всесвіті League of Legends звернув увагу користувач Twitter під псевдонімом osevno. Він помітив сторінку The Mageseeker: A League of Legends Story. Саме так називається проект для ПК, в якому гравці в ролі Сайласа будуть рятувати Демасію — одну з держав в світі LoL.

Додаткові відомості на сайті рейтингового агентства були відсутні. А коли про гру почали говорити в Мережі, сторінку The Mageseeker: A League of Legends Story взагалі видалили з порталу, але osevno встиг зробити скриншот в якості підтвердження.

Які одиночні ігри у всесвіті League of Legends створюються і вже вийшли

У 2021 році під егідою Riot Forge були випущені Ruined King: A League of Legends Story і Hextech Mayhem: A League of Legends Story від студій Airship Syndicate і Choice Provisions відповідно.

Перша — це тактична RPG про протистояння з Вієго і його Чорним туманом, а друга — ритмічна гра про любителя вибухів Зіггса.

Раніше Riot Forge також анонсувала пригоду Song of Nunu: A League of Legends Story з розповіддю історії Нуну і Віллумпа і CONV/RGENCE: A League of Legends Story — екшен-платформер з Екко в ролі протагоніста.

