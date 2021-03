Отримати незвичайний інді-слешер з елементами пінболу можна до 1 квітня.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала щотижнева безкоштовна роздача ігор. Сьогодні всі бажаючі можуть забрати інді-слешер під назвою Creature in the Well. Акція триватиме до 1 квітня.

Трейлер Creature in the Well

Детальніше про Creature in the Well

Creature in the Well – це незвичайний інді-слешер з елементами пінболу. Дії розгортаються в підземеллях, де гравець в ролі робота досліджує локації і намагається відновити живлення стародавнього Технічного центру, щоб врятувати місто Міраж від смертоносної піщаної бурі.

Creature in the Well вийшла у 2019 році на ПК та консолях. Слешер сподобався як гравцям, які позитивно оцінили його в Steam, так і критикам. Середній бал гри на Metacritic – 82.

"Creature in the Well вдалося привнести геометричний досвід пінбола в божевільний ігровий цикл підземель, щоб створити унікальну гру-головоломку", – написав Gamespot.

Через тиждень, 1 квітня, в роздачу від Epic Games Store потрапить пригодницька головоломка Tales of the Neon Sea.

Автор: Сергій Коршунов