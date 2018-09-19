Названо найбільш смертоносну хворобу у світі

Туберкульоз випереджає ВІЛ у сумній статистиці смертності в світі. Утім, кажуть у ВООЗ, темпи захворюваності скорочуються.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає вжити термінових заходів для протидії туберкульозу. Саме він, за її даними, залишається найбільш смертносною хворобою на планеті, випереджаючи СНІД.

Хоча глобальні зусилля відвернули близько 54 мільйонів смертей від туберкульозу з 2000 року, лише у 2017 році від нього померли 1,6 мільйона осіб, йдеться в оприлюдненому звіті ВООЗ, передає DW.

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В організації зазначають, що від 2000 року смертність від туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих скоротилася на 44%, серед ВІЛ-негативних осіб - на 29%. Саме люди, заражені ВІЛ, перебувають під загрозою особливо швидко захворіти на туберкульоз "На планеті у 2017 році близько 10 мільйонів осіб захворіли на туберкульоз. Кількість нових випадків щороку скорочується на 2%", - зазначається у повідомлені організації.

Швидші темпи - у Європі та Африці, 5 та 4 відсотки відповідно. Утім, близько 3,5 мільйона випадків лишаються недіагностованими або ж незареєстрованими.

ВООЗ підрахувала, що профілактиці та лікуванню туберкульозу в країнах з низьким та середнім доходом у 2018 році бракує 3,5 мільярда доларів. Сума може зрости майже вдвічі до 2022 року, якщо не вживати заходів, попереджають експерти.

Проблемою є і те, що дедалі більше людей мають резистентну форму туберкульозу - хвороба не реагує на рифампіцин, найбільш ефективний препарат першої лінії. За оцінками ВООЗ, кожен четвертий є носієм туберкульозної інфекції.

Як повідомляли у МОЗ, наразі Україна перебуває на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз із розрахунку кількості хворих на 100 тисяч людей.