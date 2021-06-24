З огляду на виявлення в Україні перших випадків так званого «індійського» різновиду штаму коронавірусу (штам «Дельта») в РНБО підготували низку рекомендації по його стримуванню.
Перелік запропонованих РНБО першочергових заходів оприлюднило МОЗ.
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Рекомендації для населення:
- ПЛР-тест для в’їзду з Індії, Великої Британії, Потругалії та РФ (за 48 годин)
- ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованих території ОРДЛО та Криму
- Застосування засобів індивідуального захисту
- Вакцинація
Рекомендація для державних установ
- Посилення якісного відстеження контактів з інфікованими особами
- Посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму «Дельта»
- Удосконалення протоколів лікування
- Максимальна імунізація медпрацівників
- Прискорення темпів вакцинації.
Штам «Дельта» в Україні
23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.
Хворобу виявили у 66-річної жінки та 16-річної дитини, що повернулися з РФ. Наразі вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні у Києві. Їхній стан стабільний.
У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.
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