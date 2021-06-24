Серед основних заходів - прискорення вакцинації та ПЛР-тестування людей при перетині кордону.

З огляду на виявлення в Україні перших випадків так званого «індійського» різновиду штаму коронавірусу (штам «Дельта») в РНБО підготували низку рекомендації по його стримуванню.

Перелік запропонованих РНБО першочергових заходів оприлюднило МОЗ.

Рекомендації для населення:

ПЛР-тест для в’їзду з Індії, Великої Британії, Потругалії та РФ (за 48 годин)

ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованих території ОРДЛО та Криму

Застосування засобів індивідуального захисту

Вакцинація

Рекомендація для державних установ

Посилення якісного відстеження контактів з інфікованими особами

Посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму «Дельта»

Удосконалення протоколів лікування

Максимальна імунізація медпрацівників

Прискорення темпів вакцинації.

Штам «Дельта» в Україні

23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

Хворобу виявили у 66-річної жінки та 16-річної дитини, що повернулися з РФ. Наразі вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні у Києві. Їхній стан стабільний.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров