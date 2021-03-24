Зазначається, що підрахувати точну кількість секс-працівників на курорті не вдалося.

Емірат Дубай назвали столицею секс-туризму в Перській затоці через ріст числа повій, послугами яких користуються іноземці.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на Le Monde.

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За словами інсайдерів, на такий імідж міста сильно вплинула глобалізація – влада стала активно розвивати сфери послуг для залучення мандрівників, а також дозволили вживати алкоголь в готелях, барах і нічних клубах при наявності ліцензії. У статті пояснюється, що зазвичай саме в таких місцях і пропонуються секс-послуги.

Зазначається, що про ріст числа повій в Дубаї вже писали і великі ізраїльські ЗМІ. Однак підрахувати точне число секс-працівників на курорті не вдалося.

Проституцією в ОАЕ займаються в основному мігранти з різних країн, і вони приховують свою діяльність.

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Автор: Вікторія Гордієнко