Емірат Дубай назвали столицею секс-туризму в Перській затоці через ріст числа повій, послугами яких користуються іноземці.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на Le Monde.
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За словами інсайдерів, на такий імідж міста сильно вплинула глобалізація – влада стала активно розвивати сфери послуг для залучення мандрівників, а також дозволили вживати алкоголь в готелях, барах і нічних клубах при наявності ліцензії. У статті пояснюється, що зазвичай саме в таких місцях і пропонуються секс-послуги.
Зазначається, що про ріст числа повій в Дубаї вже писали і великі ізраїльські ЗМІ. Однак підрахувати точне число секс-працівників на курорті не вдалося.
Проституцією в ОАЕ займаються в основному мігранти з різних країн, і вони приховують свою діяльність.
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