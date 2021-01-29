Найефективнішим методом екстреної контрацепції можна вважати введення внутрішньоматкового засобу, який містить мідь (ВМС).

Внутрішньоматкові засоби, які містять гормон левоноргестрел при екстреній контрацепції показали вкрай високу ефективність.

Про це пише 24 канал з посиланням на New England Journal of Medicine.

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Екстреною контрацепцією називають метод запобігання вагітності, який використовується після незахищеного статевого акту. Для неї зазвичай застосовують гормональні препарати в таблетках та внутрішньоматкові спіралі (ВМС).

Найефективнішим методом екстреної контрацепції можна вважати введення внутрішньоматкового засобу, який містить мідь (ВМС). Ефективність таких ВМС перевищує 99%. Їх використання не рекомендується при запальних захворюваннях органів малого таза, гострих статеві інфекції. ВМС – порівняно дорогий і довгостроковий метод контрацепції та може підходити не кожній жінці.

Гормональні внутрішньоматкові спіралі

Науковці вперше оцінили ефективність ще одного способу екстреної контрацепції – внутрішньоматкових засобів, які містять гормон левоноргестрел. Вони порівняли, наскільки дієві два види ВМС (з міддю і гормональні).

У новому дослідженні брали участь 638 жінок, які звернулися за екстреною контрацепцією в три клініки штату Юта. Половині з них призначили ВМС з міддю, іншим – гормональні.

У групі гормональних ВМС вагітність наступила у 1 жінки (0,3%), в групі ВМС з міддю вагітностей не було. Вчені вважають, що обидва види ВМС мають приблизно однакову ефективність. Ці засоби дієвіші, ніж оральні гормональні засоби (їхня ефективність 95%).

Коли виконують екстрену контрацепцію:

Незахищені статеві контакти (в пориві пристрасті);

Неправильне використання протизаплідних засобів (презерватив порвався, наприклад);

Побоювання з приводу ефективності контрацептиву (пропуск в прийомі КОК, експульсія внутрішньоматкової спіралі);

Сексуальне насилля.

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Автор: УНІАН