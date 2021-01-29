Внутрішньоматкові засоби, які містять гормон левоноргестрел при екстреній контрацепції показали вкрай високу ефективність.
Про це пише 24 канал з посиланням на New England Journal of Medicine.
Читайте такожНазвані топ-5 правил незабутнього сексу на природі
Екстреною контрацепцією називають метод запобігання вагітності, який використовується після незахищеного статевого акту. Для неї зазвичай застосовують гормональні препарати в таблетках та внутрішньоматкові спіралі (ВМС).
Найефективнішим методом екстреної контрацепції можна вважати введення внутрішньоматкового засобу, який містить мідь (ВМС). Ефективність таких ВМС перевищує 99%. Їх використання не рекомендується при запальних захворюваннях органів малого таза, гострих статеві інфекції. ВМС – порівняно дорогий і довгостроковий метод контрацепції та може підходити не кожній жінці.
Гормональні внутрішньоматкові спіралі
Науковці вперше оцінили ефективність ще одного способу екстреної контрацепції – внутрішньоматкових засобів, які містять гормон левоноргестрел. Вони порівняли, наскільки дієві два види ВМС (з міддю і гормональні).
У новому дослідженні брали участь 638 жінок, які звернулися за екстреною контрацепцією в три клініки штату Юта. Половині з них призначили ВМС з міддю, іншим – гормональні.
У групі гормональних ВМС вагітність наступила у 1 жінки (0,3%), в групі ВМС з міддю вагітностей не було. Вчені вважають, що обидва види ВМС мають приблизно однакову ефективність. Ці засоби дієвіші, ніж оральні гормональні засоби (їхня ефективність 95%).
Коли виконують екстрену контрацепцію:
- Незахищені статеві контакти (в пориві пристрасті);
- Неправильне використання протизаплідних засобів (презерватив порвався, наприклад);
- Побоювання з приводу ефективності контрацептиву (пропуск в прийомі КОК, експульсія внутрішньоматкової спіралі);
- Сексуальне насилля.
Контрацепція: новини на тему
- Експерти з'ясували, наскільки надійні презервативи
- Експерти розказали, коли секс без презерватива – насильство
- Британські медики на час пандемії COVID-19 порадили займатись сексом через дірку в стіні
- Перерваний статевий акт: топ-3 правила популярного методу контрацепції під час сексу (18+)
- Всесвітній день контрацепції: журналісти з'ясували, які методи ефективні для жінок і чоловіків
- 60 років контрацептивній таблетці: топ-5 фактів про КОК
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram