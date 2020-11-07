Хвилювання, збентеження або невпевненість, незручні паузи майже неминучі на першому побаченні – як же, з усім тим, справити хороше враження - читайте далі.

Одна справа - познайомитися і спілкуватися з людиною онлайн, і зовсім інше - нарешті зустрітися з ним в реалі. Хвилювання, збентеження або невпевненість, незручні паузи майже неминучі - як же справити хороше враження?

Читайте такожВлаштуйте незабутній вечір 14 лютого: секс-ігри для двох

Експерти зібрали для вас кілька порад, про що і як говорити на першому побаченні.

Говоріть про подорожі, а не про фільми

Англійський психолог Річард Вайзман (Richard Wiseman) провів дослідження з цього приводу. Виявилося, що з пар, які обговорювали на першому побаченні фільми, лише менш як 9% захотіли зустрітися знову, пише Psychologies.ru.

А ось з тих, хто говорив про подорожі, продовжували зустрічатися вже 18%. Причина, можливо, в тому, що подорожі для нас пов'язані з безтурботним часом відпусток, з втіленням наших романтичних мрій. Розмовляючи про ці хвилюючі моменти, ми надихаємося... і стаємо більш привабливими.

Головне не про що говорити, а як

Секрет спілкування, запевняють американські соціальні психологи Елі Фінкел і Пол Іствік (Eli Finkel, Paul Eastwick), полягає в тому, щоб уникати крайнощів. Не намагайтеся домінувати, але і не будьте пасивними. Приймайте "подачу", трохи міняйте напрямок розмови і віддавайте "пас" назад. Реагуйте на його (її) відповіді тепло і з щирим інтересом. Це поєднання - прийняття іншого і ненав'язливе коригування теми - забезпечить рівний перебіг бесіди.

Будьте відверті

На першому побаченні багато хто з нас соромляться або бояться розповідати про себе. І марно. Артур Арон (Arthur Aron), психолог з Університету Стоуні-Брук в Нью-Йорку, що вивчає механізм формування романтичних відносин, експериментально довів, що можна стрімко прискорити процес внутрішнього зближення при першій же зустрічі пари.

Арон склав довгий список питань, які учасники експерименту повинні були вголос зачитувати один одному і по черзі на них відповідати. Наприклад: "Хотів би ти прославитися? В якій сфері?", "Чи була у тебе якась давня мрія? Чому вона не здійснилася?", "У чому твоє найбільше досягнення?", "Твій найдорожчий / найстрашніший спогад?».

Ефект "ігор у відвертість" виявився вражаючим: буквально за годину спілкування раніше незнайомі люди починали відчувати себе спорідненими душами.

За оцінками Арона, між ними виникав такий рівень довірливості, якого звичайні пари часом не досягають за тижні, місяці, а то й роки.

Звичайно, для реального життя це трошки надто, визнає Аріелі. Але він рекомендує все-таки уникати занадто банальних і тому нудних тем. Чому б не підійти до першого побачення нестандартно? Наприклад, домовляючись про зустріч, можна заздалегідь домовитися, які теми, цікаві обом, ви будете обговорювати. Або, навпаки, скласти список заборонених тем. Як би там не було, головне - це ризикнути вийти із зони комфорту, і ви будете у виграші, запевняє Аріелі.

Краще спірні теми, ніж нудні

Якщо контакт налагодити не вдається, наберіться духу і заведіть розмову... та хоч про аборти.Ден Аріелі (Dan Ariely), фахівець з поведінкової економіки і автор декількох бестселерів (знайомих і російським читачам), зазначає, що на першому побаченні люди зазвичай балансують, вирішуючи відразу два завдання: їм хочеться і себе показати, і щось акуратно дізнатися про своє візаві так, щоб його (її) не зачепити. Тому для підстраховки вибирають якісь безпечні теми для розмови, обходячи ризиковані, - а в результаті можуть здаватися співрозмовнику (співрозмовниці) нудними.

А що, якщо зробити першу розмову більш пікантною, яка чіпляє за живе? Задавшись цим питанням, Аріелі провів експеримент. Він запропонував відвідувачам сайту знайомств повністю виключити з листування нейтральні теми на кшталт погоди, хобі, футбольного чемпіонату або роботи і почати заочне побачення з "нескромних" питань типу: "Скільки романів у тебе було?", "Коли ти розлучився зі своїм останнім партнером?", "Ти кому-небудь розбив серце?", "Як ти ставишся до абортів?». У підсумку учасники зізналися, що листування виявилася для них дійсно захоплюючим.

Поговорити - і тільки?

Як зрозуміти, чи можна розраховувати на секс в першу ж зустріч? За даними американського сайту знайомств OKCupid, для цього потрібно поставити людині елементарне перевірочне питання: "Чи любиш ти пиво?" Незалежно від їх статі та орієнтації, готовність любителів пива зайнятися сексом при першій зустрічі на 60% вища, ніж у тих, хто не поділяє любові до цього напою.

Перше побачення: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН