Юристи США створили спеціальний додаток для розлучень.

У США платформа юридичних технологій Hello Divorce зібрала 2 млн доларів початкового фінансування на додатки, щоб парам було простіше розводитися, всього за $ 99.

Створили додаток адвокати з сімейного права, які заснували онлайн-платформу ще в 2018 році. Вони кажуть, що пари, які починають процес розлучення, в 95% доводять справу до кінця. Іншими словами, тільки 5% зберігають шлюб після реєстрації, пише Independent.

За оцінками компанії, в США близько 50% пар в результаті розлучаються. Розлучення - це великий бізнес з приблизно 2 млн розлучених і вартістю $50 млрд на рік.

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Тому каліфорнійська компанія залучила початкове фінансування на чолі з технологічним інвестором CEAS разом з Lightbank і Gaingeles.

Компанія планує розширюватися в США від наявних ринків у Штатах Каліфорнії, Колорадо, Техасі та Юта до штатів Нью-Йорк і Флорида, де вона запустить двомовний формат, що включає іспанську мову.

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Автор: Вікторія Гордієнко