Хоча виплата була схвалена правозахисниками, деякі вважають, що вона не вирішує корінних причин насильства в сім’ї в Австралії.

В Австралії уряд виплатить 5 тисяч австралійських доларів (3,7 тисячі доларів США) жертвам аб'юзу у відносинах. Програма підтримки розрахована одноразово для представників всіх статей.

"Уряд Австралії пропонує одноразові виплати, щоб допомогти людям позбутися насильницьких стосунків. Починаючи з вівторка (19 жовтня — ред.), потерпілі можуть подавати заявку на виплату 5 тисяч австралійських доларів, що включає готівку та прямі платежі за такі витрати, як шкільний збір", — йдеться у повідомленні уряду, яке цитує CNN.

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Наголошується, що жінки складатимуть більшість заявників у країні, позаяк у країні кожні 9 днів жінка стає жертвою вбивства зі сторони свого партнера. Хоча виплата була схвалена правозахисниками, деякі вважають, що вона не вирішує корінних причин насильства в сім’ї в Австралії.

Виконавча директорка Вікторіанського жіночого фонду Мері Крукс переконана, що в Австралії необхідно провести ширші дебати щодо цієї проблеми. Вона також додала, що потрібно ставити питання про те, чому жінок змушують залишити сімейний дім.

"Тут є велика морально-етична та політична проблема. Чому жінці доводиться далі переживати цю надзвичайну травму та пертурбацію у своєму житті, коли вона, власне, не заподіювала жодної шкоди... Чому вона повинна бути в такому положенні, щоб швидко забрати дітей та домашніх тварин і, можливо, не мати змоги отримати місце у притулку", - заявила Крукс.

Згідно з доповіддю Всесвітнього економічного форуму щодо глобального гендерного розриву за 2021 рік, Австралія перебуває на 50-му місці у відповідному рейтингу - значно нижче, чим США, Британія, Франція та Нова Зеландія.

Довідка УНІАН. Аб'юзивні стосунки - це насильницькі стосунки або взаємини, в яких одна людина порушує особисті кордони іншої, принижує, допускає жорстокість в спілкуванні та діях з метою придушення волі жертви. Це принизливі взаємини між "тираном" і "жертвою", які супроводжуються постійними маніпуляціями за допомогою грошей, шантажу, погроз і фізичної агресії, а також моральним знущанням з боку агресора. У такому типі стосунків жертва й агресор не міняються місцями, жертва з ряду причин не може вийти з цих взаємин.

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Автор: Вікторія Гордієнко