У 12-річної Антоніни діагностували "нефронофтиз Фанконі" - спадкове захворювання нирок, яке мав її тато. Через це дитина страждала на "викручуючі" болі в ногах та зупинилась у зрості.

У Львові лікарі провели важку операції 12-річній дівчинці Антоніні, яка через спадкове захворювання нирок перестала рости у віці 9 років.

Йдеться про діагноз "нефронофтиз Фанконі", який дитина успадкувала від свого батька. Також відповідна хвороба фіксувалася в її брата, проте підступна генетика не проявлялася у чоловіків, тоді як Антоніну, окрім зупинки у рості, мучили "викручуючі" болі в ногах. Подробиці пише видання Zaxid.net.

Зазначається, що дівчинка родом з Івано-Франківська. Щоб допомогти Антоніні знову відчути "радість життя", сім'я зверталася до різних медичних установ України, допоки не знайшла нефрологів (спеціалістів, які займаються захворюваннями нирок) у львівської лікарні святого Миколая.

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Виявилося, що нирки Антоніни працюють лише на 15%, тому дівчинці пересадили орган від посмертного дорослого донора.

"Ця спадкова недуга нещадна саме до дівчаток. Вона призводить до ниркової недостатності. Трапляється нефронофтиз Фанконі вкрай рідко - 1 випадок на 100 000 населення", - прокоментували діагноз спеціалісти.

Зазначається, що особливо "недієздатною" виявилася права нирка. Операцію довелося чекати близько пів року через відсутність донора. Врешті, нову нирку Антоніна отримала від 50-річного чоловіка з Тернопільщини. Операція тривала 6 годин та пройшла навіть вдаліше, ніж очікували лікарі. Головна складність полягала в тому, як помістити "зрілий" та великий орган дорослого чоловіка до дитячого організму.

Остаточно успіх операції констатували на 4 день з моменту хірургічного втручання - нирка змогла прижитися в організмі Антоніни, а показники дівчинки стабілізувалися.

У світі знайшли ліки, здатні уповільнити хворобу Альцгеймер

Нагадаємо, цього місяця видання The Times поділилася висновками проекту фармацевтичної компанії Eli Lilly and Company, яка займається розробкою препарату, здатного уповільнити розвиток генетичної хвороби Альцгеймер.

Зазначалося, що препарат здатен атакувати та знищувати утворювання білка амілоїду, який зазвичай фіксується у пацієнтів із хворобою Альцгеймера у надвисокій кількості. Клінічне погіршення хвороби сповільнилося приблизно на 35% у тієї частини пацієнтів, які обрали участь у дослідженні.

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