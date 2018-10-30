Знайдено новий спосіб боротьби з раком

З'ясувалося, що вірус Сенека-Валлі ефективний у боротьбі з раком.

Вчені з Університету Отаго (Нова Зеландія) з'ясували, що нещодавно виявлений вірус Сенека-Валлі бореться з раковими клітинами.

Дослідники спостерігали за зараженням пухлинних клітин вірусом за допомогою кріоелектронної мікроскопії, повідомляє EurekAlert.

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Вчені дізналися, що вірус Сенека-Валлі не пошкоджує здорові тканини і ген ANTXR2 - він зв'язується тільки з білковим рецептором ANTXR1, розташованим на поверхні уражених клітин.

Після клінічних випробувань з'ясувалося, що вірус Сенека-Валлі ефективний у боротьбі з раком, однак протягом 14 днів організм виробляє імунітет до нього.

Тепер перед вченими стоїть нове завдання - модифікувати вірус так, щоб залишити без змін частину, яка взаємодіє з раковими клітинами.

Раніше бельгійські вчені відкрили молекулярний механізм, що пригнічує імунну систему та сприяє розвитку раку.