У США будуть стежити за тим, скільки часточок вірусу взагалі є в тілі пацієнтів.

На тлі напливу пацієнтів, заражених коронавірусом, лікарі мають справу зі, здавалося б, питанням без відповіді. Хто з хворих у відділенні інтенсивної терапії має більше шансів швидко стати тяжко хворим, а хто здолає COVID-19 і одужає?

Читайте також"Очі налилися кров'ю": британка розповіла про рідкісні та страшні симптоми COVID-19Як виявилося, цілком можливо, що існує спосіб заздалегідь відрізнити одних від інших. Однак, ним поки широко не користуються, - пише New York Times. Десятки наукових досліджень, опублікованих продовж останніх кількох місяців, виявили, що люди, у чиїх тілах більше коронавірусу, частіше стають тяжко хворими на COVID-19. А також частіше помирають від хвороби.

Результати досліджень припускають, що знання про так зване вірусне навантаження, тобто кількість вірусу в тілі, може допомогти лікарям передбачити перебіг хвороби. Наприклад, цей показник може підказати медикам, кого з пацієнтів достатньо оглядати лише раз на день, а за ким слід стежити більш ретельно. Про це сказав інфекціоніст з Колумбійського університету в Нью-Йорку доктор Деніел Гріффін.

За його словами, відстеження вірусного навантаження може "допомогти статистично оцінити ризики". Ідея не нова. Контроль вірусного навантаження давно входить в основу догляду, наприклад, за носіями ВІЛ. Такий підхід дозволяє стримати передачу цього вірусу.

У випадку COVID-19 досі чомусь ніхто не відстежував вірусне навантаження. Однак, в грудні в Управлінні з продовольства і медикаментів США заявили, що клінічні лабораторії будуть повідомляти не лише про те, заражений пацієнт коронавірусом чи ні. А й про кількість часточок вірусу в його тілі. Чиновники американського управління повідомили, що це не передбачає жодних змін у політиці. Лабораторії могли повідомляти про вірусне навантаження й раніше.

Однак, такі новини здивували багатьох експертів, які вже багато місяців закликають лабораторії фіксувати ці дані.

"Це дуже важливий крок з боку Управління продовольства й медикаментів. Гадаю, це рух в правильному напрямку, щоб можна було отримати максимальну користь від даних, які в нас є про заражених людей", - сказав епідеміолог доктор Майкл Майна з Гарвардської школи охорони здоров'я Т. Чана.

Читайте такожNature: Вчені виявили комбінацію ліків, яка допомагає тяжко хворим на COVID-19Зміна у вимогах федерального управління США відбулася після того, як Департамент охорони здоров'я Флориди почав вимагати від лабораторій повідомляти інформацію про вірусне навантаження. Експерти кажуть, що ігнорування цього показника під час проведення тестів на коронавірус призводило до втрати можливості не лише оптимізувати використання лікарняних ресурсів, а й краще зрозуміти природу COVID-19. Аналіз вірусного навантаження невдовзі після зараження, наприклад, може сказати, чи цей показник був одразу високим у людей, які померли від хвороби.

Дослідження, опубліковане в червні, показало, що вірусне навантаження скорочується з наростанням імунної реакції на COVID-19. І, за словами доктора Александра Гренінгера з Університету Вашингтона в Сієтлі, саме так і має відбуватися при контакті з усіма вірусами. Але якщо середній показник про вірусне навантаження у цілій громаді буде зростати, це можна інтерпретувати ознаку початку загострення пандемії.

"Ми так зможемо без підрахунку випадків зараження зрозуміти, пандемія загострюється чи спадає", - пояснив дослідник Джеймс Хей.

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Переклад: Лесь Димань