Лікар-реаніматолог пояснив, які пацієнти потребують госпіталізації і як їх визначити.

Як лікують коронавірус в Ізраїлі і у всьому світі і як визначити, чи потребує пацієнт з COVID-19 в госпіталізації - про це у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль.

За його словами, існує градація тяжкості захворювання.

"У всьому світі вона (захворюваність, - УНІАН) градується за шкалою NEWS-2: сатурація, кількість подихів, гемодинаміка (тиск і пульс) і свідомість. Якщо у людини температура навіть два тижні, це не означає, що вона важко хвора. Це один із симптомів. Існує симптоматичне лікування. Часте пиття — симптоматичне лікування. Відпочинок, спілкування зі своїм сімейним лікарем", — говорить Бриль.

Лікар-реаніматолог пояснив, які пацієнти потребують госпіталізації і як їх визначити.

"За шкалою NEWS-2 зниження сатурації нижче 94, підвищення кількості подихів... Там змінюється періодично: спочатку було 24, на сьогодні поставили 28, по-моєму, зараз перевели на 27 — це вже називається середньою тяжкістю. І цих людей вже переводять в лікарні. Інших людей в лікарні не водять — ні на КТ, ні на що. Основна маса — це симптоматичне лікування", — зазначає лікар.

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Бриль підкреслив, що хворим з COVID-19 не потрібно призначати приймати нічого зайвого, адже це підвищує ризик смертності.

"Як я сказав, не дають гормони, не дають антикоагуляцію, не дають антибіотики. Тому що доведено, що це підвищує ризик смертності і ризик тяжкості захворювання", — попередив він.

За словами Бриля, в Ізраїлі пацієнти постійно контактують зі своїм сімейним лікарем, а для діагностики COVID-19 навіть не потрібно відвідувати лікарню.

"Коли є контакт, коли ПЛР-тест зданий — і він позитивний, навіщо нам мати на увазі інше захворювання, коли у нас доведене це захворювання ПЛР-тестом? Золотий стандарт у всьому світі — це ПЛР-тест. Виїжджали додому, робили тест. Також є мобільні пункти. Коли ти думаєш, що ти контактував, або тобі сказали, що ти контактував, ти можеш доїхати на своїй машині — з вікна у тебе перевірять", — підсумував Бриль.

За яке лікування від коронавірусу в Ізраїлі можна потрапити до в'язниці

Основний принцип лікування "легких пацієнтів" - симптоматичний.

"Основна маса навантаження йде на первинну систему охорони здоров'я, на сімейних лікарів. Перш ніж люди потрапляють до лікарні, вони лікуються у сімейного лікаря або близько своїх сусідів. У нас сусіди не можуть лікувати своїх сусідів - це можна до в'язниці загриміти. Також сімейні лікарі не призначають те, що призведе до лікарні. Є доказова медицина. Не дати раптом легкому пацієнтові якісь препарати, які доведуть до лікарні. Спочатку всі експериментували, але дивилися дослідження. Ці всі експерименти припинилися від червня 2020 року, протоколи майже не змінилися. Буквально мінімально - приходили нові препарати, але вони забиралися через якийсь час. Основний принцип, припустимо, легких пацієнтів - симптоматичне лікування. Ніяких гормонів типу дексаметазону, антибіотиків вдома, без аналізів призначення незрозумілих лікувань, які призводять до підвищеної смертності та до підвищеної важкості захворювання. У нас цього немає. У нас за це лікар піде до в'язниці", - наголосив Борис Бриль.

Лікування коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко