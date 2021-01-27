Видання прогнозує, що в такому ж становищі, як і українці, опиняться жителі 85 бідних країн.

Україна зможе досягти масової вакцинації населення від COVID-19 не раніше 2023 року. І в Європі в аналогічному становищі буде лише Молдова.

Такий прогноз дають експерти The Economist Intelligent Unit. Видання пояснює, що під "масовою вакцинацією" має на увазі момент, коли в країні щеплення отримають 60-70% дорослого населення. Всього аналітики нарахували 85 країн світу, які, як і Україна, досягнуть цього пізно. Більшість з них - це країни Африки, Південної і Центральної Азії.

Читайте такожBloomberg: Вакцина від COVID-19 тепер зброя на війні в УкраїніВ першій половині 2021 року три вакцини, розроблені компаніями Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом будуть використані для широкої вакцинації лише в розвинених країнах. Тим часом, китайські й російські препарати будуть використовуватися як в самих Китаї й Росії, так і в країнах, що розвиваються, таких як Єгипет. Так звана "вакцинна дипломатія", за допомогою якої Пекін й Кремль намагаються посилити свій глобальний статус, буде посилюватися як цього року, так і після нього.

Країни "першої черги", такі як Велика Британія, США і більшість країн Євросоюзу, закінчать імунізацію груп ризику до кінця березня. Інші заможні країни зроблять це приблизно до кінця червня. Тому, на думку The Economist Intelligent Unit, глобальні економічні перспективи стануть кращими з середини 2021 року. А в третьому і четвертому кварталі економічне відновлення світу суттєво пришвидшиться. Але не варто очікувати, що життя теж повернеться до норми. Оскільки програми вакцинації затягнуться аж до середини 2022 року.

Для країн з середніми доходами ситуація інша. Росія зареєструвала власну вакцину. Тож, можливо, їй вдасться наздогнати багаті країни і теж закінчити вакцинацію до середини 2022 року. Інші країни з середніми доходами, такі як Мексика і Бразилія, погодилися проводити масштабні клінічні випробування або запустити масове виробництво препаратів. Це дасть їм ранній доступ до щеплень, які можна використати для захисту груп ризику. Але успіх їхніх програм вакцинації буде залежати від різних факторів, таких як фіскальний простір, розмір населення, кількість медиків, інфраструктура й політична воля.

Читайте такожFinancial Times: Значення вакцин у знищенні COVID-19 перебільшенеКитай й Індія - особливий випадок. Вони теж зареєстрували власні вакцини й просувають програми імунізації. Але населення обох країн настільки велике, що Пекіну й Нью-Делі навряд чи вдасться закінчити процес до кінця 2022 року.

Зрештою, є й інші країни з середніми або низькими доходами, які покладаються на програму COVAX. Ця програма ставить за мету забезпечити 6 мільярдами доз бідні країни. Україна теж серед тих, хто розраховує на допомогу цієї програми. Перші два мільярди доз будуть доставлені в 2021 році. Вони здебільшого будуть призначені для медиків (дози COVAX забезпечать захистом лише 20% населення кожної країни).

"Але поставки від COVAX можуть затягнутися, особливо якщо затримки виробництва щеплень для багатих країн відсунуть на потім поставки для бідніших. У цих країнах, що розвиваються, масова вакцинація не буде досягнута до 2023 року, якщо це взагалі станеться", - пише видання.

Читайте такожЄвродепутати закликали керівництво ЄС допомогти країнам "Східного партнерства" отримати вакцини від COVID-19Директор The Economist Intelligent Unit з питань глобальних прогнозів Агат Демаріс зауважує, що вакцини проти багатьох хвороб, таких як поліомієліт чи туберкульоз, існують вже десятки років. Але багато людей у бідних країнах досі не отримали до них доступ. Те, що називають "новим коронавірусом", буде поруч ще багато років. Так само як й інші хвороби, які впливали на наше життя століттями.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Переклад: Лесь Димань