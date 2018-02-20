Кривава ДТП за участі маршруток у Києві: один з перевізників працював нелегально - ЗМІ

Очевидці кажуть, що водії маршруток вирішили влаштувати перегони на слизькій дорозі у час пік.

Одна з маршруток, яка стала учасником кривавої ДТП на вулиці Олени Теліги у Києві, працювала нелегально.

Як з'ясували журналісти програми "Гроші", із перевізником по 242 маршруту КМДА вже давно розірвала угоду.

Очевидці зазначають, що водії маршруток у час пік вирішили влаштувати перегони, внаслідок чого один з водіїв не справився з керуванням та протаранив інший автомобіль. При цьому пасажири мікроавтобусу робили водію зауваження, розповів очевидець.

Зазначається, що для одного з водіїв це вже друга ДТП за останній місяць.

Нагадаємо, ДТП сталася у п'ятницю, 16 лютого. Внаслідок зіткнення двох маршруток постраждало 15 осіб, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Після ДТП у КМДА пообіцяли провести жорсткі перевірки всіх міських перевізників й у разі виявлення порушень застосовувати до них безкомпромісні санкції.