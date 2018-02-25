Ультрас "Карпат" побилися з поліцейськими на вокзалі в Одесі – чотирьох осіб затримано

У результаті конфлікту постраждали двоє працівників патрульної поліції.

В Одесі затримано чотирьох львівських ультрас, які влаштували бійку з поліцейськими на залізничному вокзалі.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вчора ввечері на території вокзалу працівники поліції помітили групу чоловіків, які курили в громадському місці.

На законні вимоги припинити протиправні дії молодики, які, за попередньою інформацією, перебували у стані алкогольного сп'яніння, відреагували агресивно і влаштували бійку з поліцейськими. «Користуючись чисельною перевагою, правопорушники завдали патрульним тілесних ушкоджень. На місце події було миттєво направлено наряди поліції, які затримали зловмисників і доставили до Приморського відділу поліції», - повідомили у відділі.

За словами начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, в результаті конфлікту постраждали двоє працівників патрульної поліції. «Це сором, ніколи ще ультрас зі Львова не демонструвати таку ганебну поведінку.

Я все розумію - і пристрасті, і те, що можна трохи поштовхатися, але те, що сталося, це вже занадто, і кидає тінь на всіх уболівальників. Через події, що сталися на залізничному вокзалі, затримано чотирьох осіб», - зазначив Головін.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як відзначають в поліції, це не єдине правопорушення, допущене львівськими фанатами, які прибули 24 лютого в Одесу на футбольний матч «Чорноморець» (Одеса) - «Карпати» (Львів).

Як повідомили в главку, вранці були доставлені до поліції троє уболівальників, які бешкетували у поїзді. «По спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що в поїзді Львів-Одеса кілька людей поводяться агресивно. Виїздом слідчо-оперативної групи Приморського відділу поліції встановлено, що вболівальники в стані алкогольного сп'яніння, застосовуючи ненормативну лексику, ображали інших пасажирів, порушували громадський порядок», - йдеться в повідомленні.

За словами радника начальника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, фанати «Карпат» «розтрощили вагон», в якому їхали. «Самі потім сиділи з вибитим вікном ... - мороз на дворі ... Довелося їх зустрічати з автозаками», - зазначив він.

Стосовно цих хуліганів складено протоколи за ч. 1 ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.