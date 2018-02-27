"Там крові багато. Їх били палками, випускали газ": нардеп заявив, що під Радою побили багато мітингувальників (відео)
12:34, 27 лютого 2018Інциденти
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За словами депутата, там багато крові, а правоохоронці також застосовували сльозогінний газ.
Парасюк розповів про сутички біля Ради / ТСН
Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк заявив, що під Верховною Радою правоохоронці побили багато мітингувальників.
Про це депутат сказав у коментарі УНІАН.
Читайте такожБіля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками"Правоохоронці взяли і побили людей. Люди висловлювали своє незадоволення владою і хтось дав команду відтиснути людей і почалися заворушення", - заявив він.
За словами Парасюка, серед мітингувальників є багато поранених.
"Там крові багато. Їх били палками, випускали газ. Мені півбалона газу випустили і я ледве бачу", - заявив депутат, у якого справді були червоні очі, які сльозилися.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських.
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