"Там крові багато. Їх били палками, випускали газ": нардеп заявив, що під Радою побили багато мітингувальників (відео)

За словами депутата, там багато крові, а правоохоронці також застосовували сльозогінний газ.

Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк заявив, що під Верховною Радою правоохоронці побили багато мітингувальників.

Про це депутат сказав у коментарі УНІАН.

Читайте такожБіля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками"Правоохоронці взяли і побили людей. Люди висловлювали своє незадоволення владою і хтось дав команду відтиснути людей і почалися заворушення", - заявив він.

За словами Парасюка, серед мітингувальників є багато поранених.

"Там крові багато. Їх били палками, випускали газ. Мені півбалона газу випустили і я ледве бачу", - заявив депутат, у якого справді були червоні очі, які сльозилися.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських.