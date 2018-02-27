Камери "спіймали" момент підриву офісу угорців в Ужгороді (відео)

На записі видно, як підкладали вибухівку, й сам момент вибуху.

З'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент підриву офісу Товариства угорської культури Закарпаття.

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"Оприлюднюю відео, яке зняв з камер спостереження на сусідній будівлі офісу КМКС. Тут чітко видно, як підкладали вибухівку, сам момент вибуху, а також роботу пожежників", - йдеться у його повідомленні.

Вибухівку підклали о 03:04, а з детонувала вона в 03:11. О 03:25 приїхала перша бригада пожежників, а в 03:35 - друга.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді співробітники поліції встановлюють обставини пожежі у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття». За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).

У МЗС України назвали підпал провокацією, спрямованою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.