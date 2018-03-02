На Житомирщині  рятувальники надавали допомогу водієві автівки, який потрапив у кювет

Особовий склад рятувальників за допомогою тросу та пожежного автомобіля вилучив транспортний засіб зі снігової пастки.

На Житомирщині рятувальники надавали допомогу водієві автівки, який перевозив хліб і потрапив у кювет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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"Сьогодні вранці, 2 березня о 07:45 рятувальники селища Пулини надавали допомогу водієві автомобіля , який перевозив хліб і потрапив у кювет на узбіччі однієї з доріг. Особовий склад рятувальників за допомогою тросу та пожежного автомобіля вилучив транспортний засіб зі снігової пастки", - сказано у повідомленні.

Рятувальники звернулися до мешканців області з проханням дотримуватися правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем, особливо під час негоди.