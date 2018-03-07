У центрі Миколаєва посеред вулиці повісився чоловік

Чоловік закріпив петлю таким чином, що після удушення залишився стояти ногами на землі.

Сьогодні у сквері на Бугському бульварі у Миколаєві знайшли повішеним літнього чоловіка.

Повішеного виявила проходила повз жінка, яка відразу зателефонувала в поліцію. На місце прибули патрульні, а після слідчі Заводського відділу поліції та судмедексперт, повідомляє Новости N.

Читайте такожНа заводі поблизу Львова жінка перерізала собі горло - ЗМІНа вигляд загиблому близько 70 років. Як повідомив судмедексперт, чоловік провисів на дереві близько двох годин.

Як повідомляє видання, самогубець закріпив петлю на гілці таким чином, що після удушення залишився стояти на ногах. Тому, щоб зрозуміти, що чоловік мертвий, до нього треба було підійти впритул.

При загиблому виявили ключі, рукавички, сигарети, дрібні гроші. Документів не було. В даний час на місці працюють слідчі, які опитують ймовірних свідків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, депутат Житомирської обласної ради намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з карабіну.