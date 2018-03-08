Поблизу Слов’янська двоє військових влаштували стрілянину

Обставини інциденту встановлюють Національна поліція та Військова служба правопорядку Збройних сил України.

Поблизу Слов’янська затримано двох військовослужбовців Збройних сил України, які влаштували стрілянину.

Читайте такожНа посту біля резиденції Порошенка скоїв самогубство поліцейський

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

«8 березня 2018 року біля м. Слов’янськ Донецької області, хуліганські дії двох військовослужбовців Збройних Сил України призвели до застосування ними вогнепальної зброї. Військовослужбовці затримані», - сказано у повідомленні.

Обставини інциденту встановлюють Національна поліція та Військова служба правопорядку Збройних сил України.

«Цей ганебний вчинок має негативний вплив на формування іміджу сил АТО, по завершенню проведення службового розслідування винні особи будуть притягнуті до відповідальності», - наголосили у штабі.