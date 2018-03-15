У Житомирі невідомий на авто збив дівчинку-підлітка

16:19, 15 березня 2018
Інциденти
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"Сьогодні  вранці у Житомирі автомобіль травмував дівчинку-підлітка ",- повідомив телефоном кореспонденту УНІАН  прес-офіцер пaтрульнoї пoлiцiї Житомира Iгoр Iвaнюк.

Aвaрiя стaлaсь сьoгoднi вранці нa вулицi Вiльский Шлях.

Дівчинку дoстaвили дo лiкaрнi iз чeрeпнo-мoзкoвoю трaвмoю. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Подробиці події встановлюють правоохоронці.

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Теги: #ДТП#Житомирщина