В Одесі перекрито доступ до Генконсульства РФ через повідомлення про замінування (фото)

Вулиця, де розташовано генконсульство, знаходиться у курортній зоні міста.

В Одесі перекрито доступ до Генерального консульства Російської Федерації через повідомлення про замінування вулиці, на якій розміщене диппредставництво, де розташована виборча дільниця.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції, сьогодні о 08.10 по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована.

На місці працюють наряди поліції, фахівці вибухотехнічного управління і кінологи. Вживаються заходи щодо локалізації території.

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Ця вулиця розташована в курортній зоні міста на височині і поступово піднімається вгору, вона дуже вузька, пішохідна зона завширшки близько метра.

До Гагарінського плато прибули представники громадських організацій для участі в акції протесту проти проведення виборів на території України російського президента, але вулиця перекрита. На даний час на місці перебуває велика кількість правоохоронців.

Довідка УНІАН. Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі розташоване в курортній зоні (на Гагарінському плато - район Аркадії).

У зоні його обслуговування - чотири регіони України: Одеська, Миколаївська, Кіровоградська та Херсонська області.