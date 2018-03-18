В Одесі перекрито доступ до Генконсульства РФ через повідомлення про замінування (фото)
В Одесі перекрито доступ до Генерального консульства Російської Федерації через повідомлення про замінування вулиці, на якій розміщене диппредставництво, де розташована виборча дільниця.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції, сьогодні о 08.10 по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована.
На місці працюють наряди поліції, фахівці вибухотехнічного управління і кінологи. Вживаються заходи щодо локалізації території.
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Ця вулиця розташована в курортній зоні міста на височині і поступово піднімається вгору, вона дуже вузька, пішохідна зона завширшки близько метра.
До Гагарінського плато прибули представники громадських організацій для участі в акції протесту проти проведення виборів на території України російського президента, але вулиця перекрита. На даний час на місці перебуває велика кількість правоохоронців.
Довідка УНІАН. Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі розташоване в курортній зоні (на Гагарінському плато - район Аркадії).
У зоні його обслуговування - чотири регіони України: Одеська, Миколаївська, Кіровоградська та Херсонська області.