На Житомирщині СБУ вилучила ще тонну бурштину-сирцю

20:31, 21 березня 2018
Інциденти
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СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-сгрупі СБУ у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні,  у рамках відкритого кримінального провадження  сьогодні співробітники спецслужби виявили  два станки для огранки каменю, оброблене каміння та тридцять шість мішків з майже тонною бурштину-сирцю, відібраного для обробки, а також пристрої прийому-скупки «сонячного» каменю та чорнові записи ділка.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за  ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН  в СБУ, усе вилучене  викрили додатково до вилучених раніше 3 тонн необробленого бурштину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю.

Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.

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Теги: #бурштин#Житомирщина