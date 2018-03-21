Усе вилучене викрили додатково до вилучених раніше 3 тонн необробленого бурштину.

На Житомирщині СБУ вилучила ще тонну бурштину-сирцю.

Про це УНІАН повідомили у прес-сгрупі СБУ у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, у рамках відкритого кримінального провадження сьогодні співробітники спецслужби виявили два станки для огранки каменю, оброблене каміння та тридцять шість мішків з майже тонною бурштину-сирцю, відібраного для обробки, а також пристрої прийому-скупки «сонячного» каменю та чорнові записи ділка.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН в СБУ, усе вилучене викрили додатково до вилучених раніше 3 тонн необробленого бурштину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю.

Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.