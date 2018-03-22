Вилучену на Житомирщині партію бурштину відправлять до Державного гемологічного центру в Києві

Бурштин буде відправлено для проведення гемологічної експертизи, і зберігатиметься він там до кінцевого процесуального рішення у цій справі.

Вилучену напередодні на Житомирщині партію бурштину відправлять до Державного гемологічного центру України в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зазначається, що бурштин фахівці відправлять для проведення гемологічної експертизи та зберігатимуть до кінцевого процесуального рішення у цій справі.

Вже відомо, що саме суд вирішить, що робити з бурштином, вилученим 21 березня під час обшуків у Житомирські області.

Фахівці також не виключають, що бурштин конфіскують на користь держави. Вже відомо, що партії бурштину містять зразки різних фракцій.

«Згідно з українським законодавством, після ухвали суду вилучене каміння зберігають у Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».- йдеться у повідбомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня співробітники Служби безпеки України вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад чотири тонни необробленого каменю. Під час низки обшуків в Житомирі та в населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.

У рамках відкритого кримінального провадження у той же день співробітники спецслужби виявили ще два станки для огранки каменю, оброблене каміння та 36 мішків з майже тонною бурштину-сирцю, відібраного для обробки, а також пристрої прийому-скупки «сонячного» каменю та чорнові записи ділка.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.