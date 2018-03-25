Правоохоронці виявили арсенал зброї та вибухівки на Одещині

Серед вилученого зокрема, 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати та більше 200 патронів різного калібру.

Спільні сили Національної поліції, Служби безпеки та Державної прикордонної служби України виявили арсенал вогнепальної зброї та вибухівки на Одещині.

За даними Держприкордонслужби, зброю та вибухівку було виявлено у місті Біляївка в ході обшуку приватного помешкання 41-річного жителя.

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Зокрема, правоохоронці виявили та вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати та більше 200 патронів різного калібру.

Також повідомляється, що вилучену зброю направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).