На Львівщині BMW вилетів на "зустрічку" - загинув військовий комісар (фото)

10:09, 26 березня 2018
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Аварія сталася 25 березня / фото facebook.com/igor.zinkevych

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

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Водій автомобіля BMW, 1985 року народження, житель м. Дрогобича, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив лобове зіткнення з автомобілем марки "ДЕО Ланос" під керуванням військового комісара. Внаслідок ДТП останній загинув на місці аварії.

"Водій BMW отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правого гомілково - ступневого суглобу, після надання допомоги у Дрогобицькій МЛ №1 був відпущений по місцю проживання. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Запорізькій області підполковник поліції, перебуваючи за кермом власного автомобіля, смертельно травмував пішохода.

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Теги: #смерть#ДТП#Львівщина