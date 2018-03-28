"Били та зв’язували дротами, а потім задушили": розкрито жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів під Києвом

У вчиненні злочину підозрюють сімейну пару — родичів сусідки потерпілих.

Правоохоронці заявили про розкриття вбивства сімейної пари пенсіонерів в місті Ірпінь на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

“Ми розкрили цей резонансний злочин. Вражає той факт, що до його вчинення причетна родина-пара чоловік та дружина. Злочин вчинений у зв’язку з тим, що потерпіла хизувалася перед сторонніми особами тим, що у них досить нормальні статки. Вони займаються перепродажем квартир, будинків”, - заявив він.

За його словами, про це стало відомо сусідам. А одна із сусідок поділилися цією інформацією із своїми дітьми, які перебували на заробітках у Польщі.

“Це стало приводом для того, об ці заробітчани повернулися в Україну і вчинили це зухвале вбивство”, - сказав прокурор.

Чібісов також повідомив, що сімейна пара для вчинення злочину повернулася в Україну, нікому про це не повідомивши. Проникли у помешкання ввечері та протягом години катували потерпілих — били та зв’язували дротами, а потім задушили. В результаті підозрювані викрали 3,5 тис. доларів, які розподілили між собою. Чоловік забрав собі 2 тис. доларів і виїхав назад у Польщу, а дружина — іншу частину.

Наразі вона затримана. Їй оголосили підозру, а суд обрав щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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При цьому правоохоронці вже звернулися до Польщі, аби та екстрадувала іншого підозрюваного у цьому вбивстві.

Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області Дмитро Ценов, причетність до злочину підозрюваних вдалося встановити протягом однієї доби.

“Завдяки програмі “Безпечне місто” - це встановлені відеонагляди по області — ми побачили наших злочинців. Після проведення аналізу ми відновили повний маршрут руху і зрозуміли, що наші злочинці готувалися до цього злочину”, - сказав він.

За його словами, після вбивства підозрювані направилися до Ірпінського залізничного вокзалу. Звідти на таксі доїхали до Києва, змінили транспорт і доїхали до власного помешкання.

Разом з тим, Ценов уточнив, що вбивство сталося 12 чи 13 березня. Виявили тіла потерпілих 15 березня.

Водночас прокурор області Чібісов зазначив, що у разі доведення вини підозрюваних у вчиненні злочину їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що в Ірпені сталося подвійне вбивство - в одному з приватних будинків виявлено тіла 81-річного господаря та його 79-річної дружини з ознаками насильницької смерті.