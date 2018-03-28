"Били та зв’язували дротами, а потім задушили": розкрито жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів під Києвом

17:22, 28 березня 2018
Інциденти
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Розкрити злочин поліції вдалося за допомогою відеокамер / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

“Ми розкрили цей резонансний злочин. Вражає той факт, що до його вчинення причетна родина-пара чоловік та дружина. Злочин вчинений у зв’язку з тим, що потерпіла хизувалася перед сторонніми особами тим, що у них досить нормальні статки. Вони займаються перепродажем квартир, будинків”, - заявив він.

За його словами, про це стало відомо сусідам. А одна із сусідок поділилися цією інформацією із своїми дітьми, які перебували на заробітках у Польщі.

“Це стало приводом для того, об ці заробітчани повернулися в Україну і вчинили це зухвале вбивство”, - сказав прокурор.

Чібісов також повідомив, що сімейна пара для вчинення злочину повернулася в Україну, нікому про це не повідомивши. Проникли у помешкання ввечері та протягом години катували потерпілих — били та зв’язували дротами, а потім задушили. В результаті підозрювані викрали 3,5 тис. доларів, які розподілили між собою. Чоловік забрав собі 2 тис. доларів і виїхав назад у Польщу, а дружина — іншу частину.

Наразі вона затримана. Їй оголосили підозру, а суд обрав щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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При цьому правоохоронці вже звернулися до Польщі, аби та екстрадувала іншого підозрюваного у цьому вбивстві.

Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області Дмитро Ценов, причетність до злочину підозрюваних вдалося встановити протягом однієї доби.

“Завдяки програмі “Безпечне місто” - це встановлені відеонагляди по області — ми побачили наших злочинців. Після проведення аналізу ми відновили повний маршрут руху і зрозуміли, що наші злочинці готувалися до цього злочину”, - сказав він.

За його словами, після вбивства підозрювані направилися до Ірпінського залізничного вокзалу. Звідти на таксі доїхали до Києва, змінили транспорт і доїхали до власного помешкання.

Разом з тим, Ценов уточнив, що вбивство сталося 12 чи 13 березня. Виявили тіла потерпілих 15 березня.

Водночас прокурор області Чібісов зазначив, що у разі доведення вини підозрюваних у вчиненні злочину їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що в Ірпені сталося подвійне вбивство - в одному з приватних будинків виявлено тіла 81-річного господаря та його 79-річної дружини з ознаками насильницької смерті.

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Теги: #вбивство#пенсіонери#Ірпінь