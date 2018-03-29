ФСБ відкрила справу на українських прикордонників у відповідь на затримання кримського судна під прапором Росії

Українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно під російським прапором і відконвоювали його в Бердянськ Запорізької області.

Управління Федеральної служби безпеки в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно екіпажу Держприкордонслужби України, який затримав російське риболовецьке судно "Норд".

Про це 28 березня заявив так званий віце-прем'єр кримського уряду Ігор Михайличенко, повідомило ТАСС.

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За його словами, справу було порушено за ст. 211 Кримінального кодексу РФ (викрадення судна повітряного чи водного транспорту або залізничного рухомого складу).

Михайличенко зазначив, що затримання російського судна – це "грубе порушення міжнародного права". Представник окупаційного уряду Криму підкреслив, що дії українських прикордонників "суперечать Конвенції ООН із морського права від 10 грудня 1982 року".

Посадовець розповів, що кримська влада працює над наданням правової допомоги членам затриманого судна. Він зазначив, що також вирішують питання про підвезення для них харчування і питної води та виділення матеріальної допомоги.

25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно під російським прапором і відконвоювали його в Бердянськ Запорізької області. На борту перебувало 10 членів екіпажу.

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян пояснив, що судно "Норд" порушило порядок в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію.

Членів екіпажу, у яких були російські паспорти, видані в анексованій Керчі, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.