На Одещині потяг із зерном впав з висоти кількох метрів (фото)

Тепловоз впав із висоти кількох метрів. Частина вагонів перекинулась і значно пошкоджена.

У місті Чорноморську Одеської області, на Іллічівському зерновому терміналі, зійшов з рейок і впав із висоти приватний поїзд із зерном.

Про це в Facebook повідомив директор з економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

Він зазначає, що 28 березня на Іллічівському зерновому терміналі сталася дуже серйозна й водночас знакова аварія.

«На приватній під'їзній колії був сформований приватною структурою вантажний поїзд. Приватним маневровим локомотивом власники намагались перемістити вантаж до місця призначення. Наслідки нагадують кадри сюрреалістичних фільмів», - написав Рязанцев.

На фотографіях, опублікованих Рязанцевим, видно, що тепловоз впав із висоти кількох метрів. Частина вагонів перекинулась і значно пошкоджена. Він акцентує, що люди не постраждали лише завдяки щасливому випадку.

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Керівник зазначає, що на тлі систематичних розмов про допуск «приватної тяги» на інфраструктуру залізниці, падіння з багатометрової висоти локомотива разом із навантаженими зерном вагонами говорить не на користь нововведення.

За його словами, сьогодні в країні близько 2 тис. маневрових локомотивів поза управління «Укрзалізниці». При цьому рівень обліку та контролю за їх використанням, безпеки руху, стану та кваліфікації локомотивних бригад перебуває на «катастрофічно низькому рівні». Вага кожного локомотива дорівнює вазі двох танків.

«Ось і уявіть собі 4 тис. танків, це 40 танкових полків, на принципі самоконтролю й самовпорядкування носяться країною... Магістральний локомотив із 50 вагонами по 90 тонн кожен це майже 5 тис. тонн, які рухаються на швидкості нехай навіть 60 км/год. Усе. В такій ситуації, як сьогодні - це цунамі», - підкреслив Рязанцев.

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