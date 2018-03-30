Поліція розповіла подробиці обстрілу групи людей у Харкові: загинув чоловік (фото)

Внаслідок стрілянини загинув 32-річний чоловік, 38-річний – дістав поранення.

У Харкові поліція почала розслідування за фактом обстрілу з автомата групи осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про те, що на перехресті вулиці Ньютона та проспекту Льва Ландау чутно звуки пострілів, надійшла до Слобідського відділу поліції вчора, 29 березня, близько 23:00.

За відомостями поліції, попередньою перевіркою встановлено, що 29 березня в одному з ресторанів відпочивала група людей у кількості приблизно 10 осіб. Коли вони вийшли з розважального закладу, до компанії несподівано підійшло кілька невідомих, які відкрили стрілянину зі зброї.

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Внаслідок стрілянини 32-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови, інший – 38-річний чоловік – поранення стегна. Також кулями пошкоджено автомобіль «Тойота». Нападники з місця події втекли, кинувши зброю. Постраждалих із вогнепальними пораненнями було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Медики констатували смерть 32-річного чоловіка.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та експерт-криміналіст. По місту було введено поліцейську операцію «Сирена». Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зараз працівники поліції проводять комплекс невідкладних заходів щодо встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до неї.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня близько 23:00 у Харкові біля ресторану невідомі обстріляли групу осіб, внаслідок чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення.