В Одеській морській академії вночі сталася пожежа

За попередніми даними, причиною задимлення стало займання матраців у підвалі.

Сьогодні вночі в Національному університеті «Одеська морська академія» сталася пожежа.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСЧС в Одеській області, о 4.14 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання у підвальному приміщенні двоповерхової будівлі спортивно-навчального комплексу вишу. «По прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу в ході проведеної розвідки було виявлено осередок пожежі на площі 10 кв. метрів у складському приміщенні підвалу», - зазначили у прес-службі. Рятувальники о 5.16 пожежу локалізували, о 5.43 - ліквідували. Унаслідок пожежі знищено речове майно. Загиблих і постраждалих немає, причина займання встановлюється.

Водночас у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомили, що уникнути серйозних наслідків НП допомогли курсанти Інституту ВМС. «На 8 поверсі казарменого приміщення Інституту ВМС наряд чергової служби (два курсанти 4-го курсу і один курсант 1-го курсу - Ред.) відчули запах гару. Згідно з інструкцією, курсанти доповіли про це черговим по Інституту ВМС», - повідомили в прес-центрі.

У Командуванні ВМС зазначили, що, за попередніми даними, причиною задимлення стало займання матраців у підвалі. Рятувальники, які прибули на місце, вилучили матраци та загасили.