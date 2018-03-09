У Києві внаслідок пожежі в ангарі згоріло 4 автобуси

Рятувальникам вдалося врятувати від загоряння 30 автобусів.

Сьогодні вранці в ангарі на вул. Стеценка у Києві сталася пожежа, внаслідок якої згоріло 4 автобуси.

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Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у м. Києві о 8.19, повідомили у відомстві.

"На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося загоряння в ангарі розміром 250х150 м, в автобусі PAZ з розповсюдженням вогню на поруч розташовані автобуси. О 9:08 пожежу локалізовано, а о 9:32 ліквідовано", - йдеться у повідомлені.

Рятувальником вдалося запобігти розповсюдженню вогню і врятувати 30 автобусів, однак 4 автомобілі згоріло.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня на підземній парковці у Києві згоріли близько п'яти автомобілів.