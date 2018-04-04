"Укроп і фашист": з'явилися подробиці жорстокого побиття українця в Криму (фото, відео)

21:27, 04 квітня 2018
Інциденти
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Українці побили за українську символіку / Скріншот

Це член прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Мгер Погосян. Про це повідомляється в Twitter "Кримського бандерівця".

"Інфа про нападника: Погосян Мгер Артемович, уродженець Вірменії, 15.03.1988 року народження. Проживає в Ялті на вулиці Садова, будинок 82, кв. 4. "Нічний вовк!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в анексованому Криму двоє чоловіків жорстоко побили українця Ігоря Криничного через українську символіку на його автомобілі.

Сам Криничний у відео зазначив, що чоловік, який побив його, кожен день приходив і плював на його машину.

"Кожен день приходить і плює на мою машину. Я у нього запитав, навіщо він це робить. На що він мені відповів – тому, що я "укроп і фашист". Ось наслідки", - розповів він.

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Теги: #Крим#українець#побиття