"Укроп і фашист": з'явилися подробиці жорстокого побиття українця в Криму (фото, відео)
Стала відома особа нападника на жителя Ялти Ігоря Криничного через українську символіку на автомобілі.
Це член прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Мгер Погосян. Про це повідомляється в Twitter "Кримського бандерівця".
"Інфа про нападника: Погосян Мгер Артемович, уродженець Вірменії, 15.03.1988 року народження. Проживає в Ялті на вулиці Садова, будинок 82, кв. 4. "Нічний вовк!", - йдеться у повідомленні.
Вчора повідомляв про побиття в Ялті патріота Ігоря Криничного https://t.co/ogxOSr5qDp— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) April 4, 2018
Інфа про нападника: Погосян Мгер Артемович, уродженець Вірменії, 15.03.1988 р. Проживає в Ялті на вул. Садова, будинок 82, кв. 4. "НІЧНИЙ ВОВК!"
ВК https://t.co/8Jn9gVlblb
ФБ https://t.co/Edi6Bzh7hkpic.twitter.com/9wE8fJHSPc
Як повідомляв УНІАН, в анексованому Криму двоє чоловіків жорстоко побили українця Ігоря Криничного через українську символіку на його автомобілі.
Сам Криничний у відео зазначив, що чоловік, який побив його, кожен день приходив і плював на його машину.
"Кожен день приходить і плює на мою машину. Я у нього запитав, навіщо він це робить. На що він мені відповів – тому, що я "укроп і фашист". Ось наслідки", - розповів він.