Вибух на заводі "Укроборонпрому" у Черкасах кваліфікували як хуліганство

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі, внаслідок вибуху постраждалих немає.

Поліція кваліфікувала вибух гранати у виробничому цеху черкаського підприємства «Фотоприлад», що входить до складу концерну «Укроборонпром», як хуліганство.

Про це повідомили у Секторі комунікації Головного управління Національної поліції України у Черкаській області.

«Речові докази вилучено. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 5 квітня у Черкасах у приміщенні виробничого цеху державного підприємства «НВК Фотоприлад», що входить до складу концерну «Укроборонпром», невідомі підірвали гранату типу РГД-5, ще одна граната не розірвалася через невитягнуту повністю чеку. Внаслідок вибуху постраждалих немає.

ДП «НВК Фотоприлад» – стратегічне для оборонної галузі України підприємство, яке спеціалізується на розробці та виготовлені приладів нічного бачення, систем прицілювання, наведення і керування вогнем для бронетанкової техніки та військової авіації.