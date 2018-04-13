Поліція прокоментувала нічну стрілянину з гранатомета у центрі Києва (фото, відео)

При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників.

Постраждалих внаслідок нічної стрілянини з гранатомету у Києві немає.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва на сторінці МВС України у Facebook, поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу.

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

«Подія сталася близько 2:00 на вулиці Суворова: постраждалих немає. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що люди чули звук, схожий на вибух. На виклик направили наряди патрульних, слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі ЗМІ поінформували, що будівлю «Київміськбуду» на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6 в Печерському районі Києва обстріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Невідомі поцілили у відділ продажів «Київміськбуду», там, зокрема, виявлено хвостовик снаряду.

Зазначалось, що одразу біля відділу продажів «Київміськбуду» розташований ресторан «Хмелі-сунелі», бокова частина якого також пошкоджена пострілом.