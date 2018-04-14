У Харкові при зіткненні двох легковиих автомобілів "ВАЗ" постраждали семеро людей

ДТП сталася минулої ночі на перехресті вулиць Акадeміка Павлова та Мeханізаторська.

У Харкові внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждали семеро людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 14 квітня, близько 00:30 до Московського відділу поліції надійшла інформація про ДТП, що сталася на перехресті вулиць Акадeміка Павлова та Мeханізаторська.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів "ВАЗ" постраждали четверо жінок і троє чоловіків, їх бригади швидкою мeдичної допомоги доставили до лікарень.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"), додали в главку.

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.