Вибух біля будівлі «Київенерго» розслідують як умисне пошкодження майна

12:00, 15 квітня 2018
Інциденти
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Facebook, Поліція Києва

Про це повідомляє Відділ комунікації столичної поліції.

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"За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Також сказано, що за скоєння такого правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Святошинському районі біля будівлі «Київенерго» стався вибух. У результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Теги: #Київ#вибух