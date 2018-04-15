Вибух біля будівлі «Київенерго» розслідують як умисне пошкодження майна

За скоєння такого правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Поліція розслідує вибух на проспекті Перемоги, 93 біля будівлі, де розташовується офіс компанії «Київенерго», як умисне пошкодження майна.

Про це повідомляє Відділ комунікації столичної поліції.

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"За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Також сказано, що за скоєння такого правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Святошинському районі біля будівлі «Київенерго» стався вибух. У результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.