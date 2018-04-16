В Одеській області трирічну дівчинку вбило могильною плитою

17:30, 16 квітня 2018
Інциденти
875
Під Одесою поліція з'ясовує обставини загибелі маленької дівчинки / УНІАН

Читайте такожПід мостом у Харкові знайшли мертвого чоловіка у мішку (відео)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на одному з сільських кладовищ в Болградському районі на 3-річну дівчинку впала плита могильного пам'ятника. Від отриманих травм дитина померла.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Попередня причина трагедії - нещасний випадок.

Напередодні, 15 квітня в Одеській області в результаті ДТП загинула дитина, ще троє осіб госпіталізовані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #гибель#Одесса