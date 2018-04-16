В Одеській області трирічну дівчинку вбило могильною плитою

За попередньою версією правоохоронців причиною трагедії став нещасний випадок.

В Одеській області сьогодні, 16 квітня, на кладовищі загинула 3-річна дівчинка, на яку впала могильна плита.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на одному з сільських кладовищ в Болградському районі на 3-річну дівчинку впала плита могильного пам'ятника. Від отриманих травм дитина померла.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Попередня причина трагедії - нещасний випадок.

Напередодні, 15 квітня в Одеській області в результаті ДТП загинула дитина, ще троє осіб госпіталізовані.