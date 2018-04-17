На Львівщині мотоцикліст в’їхав у натовп людей: п’ятеро постраждалих

Двоє з постраждалих перебувають у реанімації. Крім того, постраждали 14-річний юнак та 15-річна дівчина.

У м. Броди Львівської області 29-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом Honda та в’їхав у натовп людей, внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації, ДТП сталася 16 квітня.

Внаслідок аварії в реанімаційне відділення госпіталізована 14-річна велосипедистка з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, внутрішньо-мозкова гематома.

Також у реанімації перебуває 68-річний чоловік, у якого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, відкритий перелом правої гомілки.

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Водій мотоцикла теж госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку.

Крім того, постраждали 14-річний юнак та 15-річна дівчина. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Причина події встановлюється.

Раніше поліцейський у Києві розбив вилучений мотоцикл та пошкодив три автомобіля.