"Запізнювався на вокзал": пасажир легковика розповів подробиці кривавої ДТП у Кривому Розі

Водій легковика поспішав відвезти на вокзал свого сина. Молодик заявив, що вони не побачили маршрутку через дерева.

Син водія іномарки, яка стала учасницею смертельної аварії, знаходився на пасажирському сидінні. Хлопець стверджує, що його батько додав швидкість, оскільки вони запізнювалися на автовокзал.

Молодий чоловік повідомив, що мав їхати в Дніпро і до відправлення залишалося близько 10 хвилин, пише "Перший міський".

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За його словами, маршрутку не встигли побачити нібито з-за дерев. Син водія іномарки повідомив, що з місця події батька госпіталізували через травми після удару об кермо. Зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові. Неповнолітній пасажир серйозно не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті якої 8 людей загинуло, 18 травмовано. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.