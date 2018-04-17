"Запізнювався на вокзал": пасажир легковика розповів подробиці кривавої ДТП у Кривому Розі

16:02, 17 квітня 2018
Інциденти
5609
 

Молодий чоловік повідомив, що мав їхати в Дніпро і до відправлення залишалося близько 10 хвилин, пише "Перший міський".

Читайте такожТрагедія у Кривому Розі: 8 постраждалих перебувають у тяжкому стані - нові подробиці жахливої ДТП

За його словами, маршрутку не встигли побачити нібито з-за дерев. Син водія іномарки повідомив, що з місця події батька госпіталізували через травми після удару об кермо. Зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові. Неповнолітній пасажир серйозно не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті якої 8 людей загинуло, 18 травмовано. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Смертельна ДТП в Кривому Розі
Теги: #ДТП#Кривий Ріг