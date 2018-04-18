Акція протесту під Кабміном: у хід пішли димові шашки (відео)
Організація "Правий сектор" сьогодні, 18 квітня, влаштувала акцію протесту під Кабінетом міністрів з вимогою не допустити підвищення цін на бензин.
Про це повідомляє "Обозреватель".
Мітингувальники кинули шашки, і чорний дим на деякий час затягнув частину вулиці Грушевського навпроти Кабміну.
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Пізніше до них вийшла представниця Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яка розповіла про заяву "Укрнафти" з проханням провести спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну окремих видів нафтопродуктів.
За її словами, ця заява Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ще не розглядала.
У той же час, за її словами, прем'єр України Володимир Гройсман попросив передати мітингувальникам, що не допустить підняття цін на бензин. Мітингувальники залишилися задоволені цією обіцянкою і розійшлися.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр України Володимир Гройсман сьогодні заявив, що Кабмін не допустить зростання цін і монополізації ринку нафтопродуктів.