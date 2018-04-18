Жахлива ДТП у Кривому Розі: серед загиблих було 8 працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг"
У резонансній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області, загинули 8 працівників (5 чоловіків та 3 жінки) металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, ще дев’ять працівників комбінату отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих 8 чоловіків та одна жінка. Підприємство забезпечує їм повну медичну підтримку, психологічну та юридичну допомогу.
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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.
Керівництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалило рішення про виділення по 100 тисяч гривень родинам загиблих працівників підприємства.