Жахлива ДТП у Кривому Розі: серед загиблих було 8 працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг"

15:38, 18 квітня 2018
Інциденти
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/ Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, ще дев’ять працівників комбінату отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих 8 чоловіків та одна жінка. Підприємство забезпечує їм повну медичну підтримку, психологічну та юридичну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.

Керівництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалило рішення про виділення по 100 тисяч гривень родинам загиблих працівників підприємства.

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Теги: #ДТП#Кривий Ріг